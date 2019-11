En el vestuario de la selección española de fútbol no ha sentado bien la gestión del adiós de Robert Moreno del banquillo del combinado nacional.

Jota Jordi, tertuliano de 'El Chiringuito', contó más detalles de la situación que se vivió en el vestuario en unas horas caóticas. "El malestar del enfado con Rubiales es mayúsculo. Sus maneras no gustan en el vestuario... y esto viene de cuando echaron a Lopetegui", explica.

Cuenta que el enfado es "importante" y que no ha habido comunicación con los jugadores acerca de la decisión. Tras la victoria contra Rumanía (5-0), Robert Moreno decidió no dar la rueda de prensa, despidiéndose de sus jugadores en el vestuario, donde no pudo reprimir las lágrimas.

Pese a haber sido el segundo entrenador de Luis Enrique en su etapa en la Selección, todo hace indicar que será Unzué el que acompañe al asturiano en su segunda etapa al frente del banquillo de España.