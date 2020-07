Tensión. Tensión entre los dos banquillos del Getafe y del Villarreal. Ambas partes intercambiaron palabras durante todo el encuentro y todo terminó mal. Muy mal. Incluso los agentes de la Policía Nacional tuvieron que intervenir.

Todo comenzó con la expulsión de Iborra de camino al túnel de vestuarios. Allí se produjo todo el lío. Damián Suárez, que también vio la cartulina roja, trató de agredir a un contrario y tuvo que ser parado por un policía.

Mientras, Nyom se encaró con todo aquel que pasara por delante... y Xabier Etxeita llegó incluso a agarrar por el brazo a uno de los jueces de línea. Todo ello, claro, fue reflejado en el acta por el colegiado Estrada Fernández.

El encuentro tuvo un ambiente muy tenso desde que se señalara el penalti cometido por David Soria. El preparador del Getafe, José Bordalás, estalló en rueda de prensa nada más finalizar los 90 minutos. "Puedo decir que ahora he estado viendo las acciones de los dos penaltis. Me parece incomprensible que estando el VAR, se ve claramente que David Soria toca el balón con la mano. No puede ser penalti nunca en la vida".

El Villarreal conquistó el Coliseum con un contundente 1-3 en el que Santi Cazorla volvió a ser decisivo. El veterano futbolista sigue en su momento dulce y no falló en los dos penaltis que lanzó.

Tras un paupérrimo partido ante el FC Barcelona, el cuadro de Javi Calleja recupera sensaciones en LaLiga. Su lucha por el último puesto que da acceso a la Champions League del curso que viene sigue muy viva.