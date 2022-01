Kepa Arrizabalaga por fin ve la luz en el Chelsea. La confianza en su juego es total en los últimos tiempos y lo sabe su entrenador, Thomas Tuchel.

El técnico alemán ha elogiado a su portero: "Quizá no me creáis, pero no he visto a Kepa nervioso ni un día. Tampoco le he visto celoso o que no estuviera contento por un compañero. Todo el mundo confía mucho en él".

"No tiene que demostrar de lo que es capaz en estos noventa minutos, porque ya sabemos de lo que es capaz. Estamos muy contentos por tenerlo", dice Tuchel, contento con el rendimiento del español.

Sin embargo, Kepa es consciente que ganarse un puesto en la portería del Chelsea es complicada. Edouard Mendy, su rival por el puesto, fue galardonado por la FIFA como mejor portero del mundo con el premio 'The Best'.

A pesar de ser el segundo guardameta del club londinense, Kepa no se rinde: sólo ha recibido dos goles en los últimos cinco partidos que ha jugado como titular.

Con la confianza de Tuchel recuperada, el que fuera portero del Athletic de Bilbao quiere recuperar su mejor versión bajo palos. Ya ha dado el primer paso, sólo falta que se afiance con sus paradas.