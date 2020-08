No cabe lugar a duda que Leo Messi quiere abandonar el FC Barcelona este mercado estival de fichajes. A pesar de que en marzo tendrán lugar las elecciones a la presidencia blaugrana, el astro argentino tiene decidido que su futuro inmediato está lejos del Camp Nou.

Así se lo ha hecho saber a la directiva culé, al Manchester City de Pep Guardiola y, como no, a su entorno más próximo. De hecho, su primo Maxi Biancucchi afirmó en 'Radio Continental' que el '10' tiene derecho a "buscar nuevos rumbos" si ya no es "feliz" en el Barça.

"Yo pensé que nunca se iba a ir del Barcelona. Pero Leo tiene que buscar el lugar en el que sea feliz. Si se va es porque no lo es y quiere buscar nuevos rumbos. Está en su derecho. Tienen que hacerle caso a lo que siente", señaló el familiar de Messi.

A su vez, Biancucchi no dudó en destacar a dos equipos como principales opciones para Leo: "Me gustaría verlo en un equipo que juegue bien. De todos los equipos que suenan, me parece que en el Manchester City encajaría bien. En el PSG también, pero vamos a esperar...A donde vaya que sea feliz y tenga paz".

Por último, y a modo de 'dardo' para la cúpula culé, Maxi afirmó que la salida de Messi sería "positiva" tanto para el club como para el jugador: "Por lo que leí, tiene contrato hasta el año que viene. Si lo analizamos, sería positivo que se vaya porque al club le entraría un dinero y no se iría libre".