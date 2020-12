Anty García fue futbolista de las categorías inferiores del FC Barcelona. Compartió vestuario con Tito Vilanova y tuvo a Charly Rexach como entrenador. Y llegó incluso a entrenador con Diego Armando Maradona.

En el año 2014 le diagnosticaron ELA, pero él no ha perdido su pasión por el fútbol. Sigue acudiendo a los entrenamientos del equipo que dirige junto a su hermano.

"Está lloviendo, estamos aquí pasando frío y mi hermano está aquí", dice David a 'Jugones' durante uno de esos entrenamientos a los que sigue acudiendo Anty.

"No puede moverse, no puede hablar, no puede chillar, pero ya antes hemos hablado lo que queremos hacer", expone David, siempre junto a su hermano en la banda.

Su mujer, Sira, asegura que el fútbol es "su vida": "Con la dificultad que tiene, que no puede salir, moverse, siempre en casa... Esto ha sido siempre su vida".

En 2015 Anty hablaba de la ELA: "Cuando te dicen que tienes esto y que es una enfermedad que no tiene cura, es como si te dieran un golpe con un mazo en la cabeza". Pero él no abandona su pasión.

"Grande, Anty", afirma Josep Pedrerol, "eres un ejemplo, muchas gracias".