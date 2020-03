La Liga, de momento, no ha comunicado que se vaya a suspender la Primera y la Segunda División, mientras que la RFEF sí ha informado que se paran todas las competiciones no profesionales.

Josep Pedrerol ha pedido en 'Jugones' la suspensión en su editorial más tajante: "¿A qué espera Tebas? ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué no para la Liga? Que aprenda de la Federación. La Segunda B y la Tercera han sido suspendidas. Los futbolistas tienen miedo. La AFE pide no jugar. El Getafe no viaja a Milán. La Roma no viaja a Sevilla. En Italia no se juega. En Alemania un jugador ha sido contagiado. El Arsenal está en cuarentena".

Y acaba con un mensaje directo para el presidente de la Liga: "¿Y la Liga española qué? ¿Por qué no hace nada Tebas? Que reaccione. Que se olvide del calendario. Que se olvide del negocio. La salud es más importante que el dinero".