La marcha de Leo Messi del FC Barcelona está provocando toda una macedonia de corrientes de opinión de los distintos aficionados al fútbol, culés o de otros equipos, dada la envergadura del personaje y las consecuencias que puede tener su salida.

Durante 'El Chiringuito', Edu Aguirre quiso exponer su punto de vista acerca del tema. En un discurso que terminó siendo aplaudido por Josep Pedrerol, el colaborador del programa afirmó que no estaba "estoy especialmente feliz" con la marcha de Leo. "No soy de los madridistas que quieren que Leo Messi se vaya. Todos perdemos si Messi se va", señaló el periodista.

Posteriormente, quiso diferenciar la atmósfera que cubrió en 2018 la salida de Cristiano Ronaldo del Madrid, a la que está ahora mismo candente en 'Can Barça'.

"Creo que la situación de Cristiano y Messi es diferente. No vale decir que 'Messi está mal aconsejado' cuando lleva 16 años en el primer equipo y tiene 33. No vale decir que 'Messi no ha hecho nada malo' o que 'Messi está cansado de que se le eche todo encima'. ¿Está cansado de qué?, ¿de que le paguen 100 millones brutos?, ¿de que sus amigos cobren más porque son sus amigos?, ¿de que traiga los entrenadores que quiere?, ¿de que el club pague 80 millones más Eto'o por Ibrahimovic y al año siguiente se fuera porque no le gustaba?", apuntó Edu Aguirre de manera tajante.

"Es muy diferente irte para ganar o porque quieres asumir nuevos retos, e irte ganando, a irte perdiendo, y Messi se va perdiendo y siendo el capitán del FC Barcelona", sentenció, afirmando que Messi elude su responsabilidad con cabeza del conjunto azulgrana.

Por último, Edu quiso tratar la figura del 'hombre de club', y concluyó de manera más que contundente su turno: "Messi está llevando a cabo la mayor traición de la historia del fútbol. El aficionado del Barça no se merece que les esté dejando tirados. Es el momento en el que para que Leo Messi salga a rueda de prensa y diga: 'me quedo'. Lo que pasa es que Messi huye del barco cuando el barco se está hundiendo".