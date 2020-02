Edu Aguirre volvió abatido del Santiago Bernabéu después de que el Manchester City remontara al Real Madrid (1-2) y haya complicado las opciones del cuadro blanco en la Copa de Europa: "Es un palo mayor de lo que me esperaba. Me duele que Pep Guardiola me pinte la cara en el Bernabéu y que no haya ni un atisbo de esperanza en los últimos minutos".

"Adiós a la temporada. Me ha recordado al partido del año pasado contra el Ajax... la manera de caerse en los últimos 30 minutos, la manera en la que te han podido meter tres o cuatro goles más", señaló Edu.

Asimismo, señaló a Zinedine Zidane por dejar en el banquillo a Toni Kroos: "No hay que inventar, pon a los mejores. Y Kroos es de los mejores. ¿Qué hacía en el banquillo? No lo entiendo".

Por último, el tertuliano se acordó de Cristiano Ronaldo ante la falta de gol del Real Madrid: "El Madrid ha ganado cuatro de las últimas cinco Champions con Cristiano siendo pichichi… si dejas salir a Cristiano, mañana tienes que fichar un goleador: Lewandowski, Harry Kane…".