Real Madrid y Getafe se enfrentaron este martes en un partido de entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. El encuentro se saldó con un 'rosco' (6-0) a favor de los jugadores de Zinedine Zidane, pero poca información más trascendió de la jornada.

En 'El Chiringuito', Edu Aguirre desveló la información que le había llegado de primera mano desde el vestuario del Real Madrid.

Según el periodista, los jugadores se quejaron por la cantidad de patadas que recibieron por parte de los jugadores del Getafe: "El vestuario del Madrid ha flipado con las patadas que ha dado el Getafe".

"Me lo han dicho varios jugadores, y ha sido la misma frase: 'hemos alucinado con las patada'", añadió Edu, que señaló que les replicó preguntando si se trataba de "intensidad" de juego, a lo que le respondieron que no, que se trataba de juego duro.