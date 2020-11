Edu Aguirre se posiciona a favor de Antoine Griezmann en la polémica con Leo Messi de los últimos días: "Creo que os estáis acercando mucho a las palabras del exrepresentante de Griezmann: el régimen del terror. Porque dos compañeros hayan discutido, vayan a discutir o estén enfadados, son dos trabajadores del club. Aquí se está pidiendo que se venda a uno de ellos".

El tertuliano asegura que "se está montando una campaña" que tiene como objetivo convertir al futbolista argentino "en la víctima" de toda esta historia.

"Yo no estoy diciendo que Griezmann lo esté haciendo bien, lleva sin hablar con su exrepresentante cuatro años. Él no habla por Griezmann. No es una estrategia, Griezmann no está detrás de todo esto. Estoy de acuerdo que Griezmann tendría que haber llamado a Messi, pero que la campaña aquí para hacer de Messi una víctima... Él estará diciendo: 'oye Messi perdona, mi tío la ha liado y ya está'", señala.

"¿Qué es eso de arrastrarse a pedir perdón a Messi? Es que a eso a lo mejor se refieren con lo de régimen del terror. O que se tenga que vender a Griezmann porque discute con Messi", continúa Aguirre.

Y sentencia con una frase demoledora: "Que no os engañen, a Messi le da igual lo que diga Griezmann, es un estrategia más para salir del club".