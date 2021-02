Angeliño es uno de los defensas más en forma de Europa. Y para alcanzar este buen momento tuvo que vivir una etapa muy complicada en el Manchester City a las órdenes de Pep Guardiola.

Ahora es feliz en el Leipzig, donde llama a las puertas de la selección española. En una entrevista en 'Sport Witness' habló de las dificultades que pasó con Guardiola.

"Después de mi mudanza de Eindhoven de regreso al City, él ya me había juzgado en dos juegos de preparación y no me dio una oportunidad real de nuevo después de eso. Me mató. La confianza lo es todo y me juzgaron después de dos partidos de prueba", afirma el lateral.

Un claro dardo a Guardiola, a quien culpa de su bajo rendimiento en la Premier League: "Hay una gran diferencia entre los entrenadores. Uno me dio confianza y me dejó jugar, el otro no".

Cuatro goles y seis asistencias son sus números desde que comenzó la temporada, convirtiéndose en uno de los defensas más en forma del viejo continente. Todo ello lejos de Pep Guardiola, de quien no parece guardar un buen recuerdo.

En esta entrevista también ha querido recalcar que fue él quien decidió dejar el Manchester City. Una etapa que ya forma parte de su pasado y de la que ha pasado página por completo.