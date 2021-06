Aleksander Ceferin sigue en su 'guerra' contra los impulsores de la Superliga. El presidente de la UEFA ha vuelto a dejar un recado para una de las personas que creó la competición y ha sido tremendamente duro en palabras en 'So Foot'.

En esta ocasión, el blanco de sus iras ha sido Andrea Agnelli, presidente de la Juventus de Turín. Los italianos son, junto a Real Madrid y Barcelona, los clubes que aún quedan en el torneo tras la marcha atrás de los otros nueve.

"Agnelli podemos clasificarlo como en el primer puesto de mis tres categorías. Lo suyo es algo personal. A mis ojos, ese hombre ya no existe", afirma.

Ceferin va más allá: "Pensé que éramos amigos, pero me mintió hasta el último minuto. Me dijo que no me preocupara cuando ya había firmado todo para la Superliga".

Pero el mandamás de la UEFA tiene para todos: "En la segunda categoría hay un grupo de líderes cercanos a mí en su momento. Lamento que no me dijeran qué iban a hacer".

"Luego, con los que no tuve mucho contacto. No les culpo, pero sufrirán las consecuencias de sus acciones", termina.

Parece que Ceferin se la tiene guardada a todas las personas, ya no solo a los clubes, que formaron o que forman parte de la idea de la Superliga.

