Amadeo Salvo, expresidente del Valencia CF, ha reaccionado a las declaraciones de Peter Lim, máximo accionista actual del club che, en el 'Finalcial Times'. El exdirectivo, en redes sociales, ha sido durísimo en un comunicado en el que ha cargado contra el empresario del club en un tuit titulado 'Lim, Go Home'.

Esto viene a decir 'Lim, lárgate', y en el texto compartido resalta, sobre todo, "la ignorancia, falta de humanidad y de amor por el Valencia" de Peter Lim.

"Desde 2017 he estado en silencio con la esperanza de que usted, señor Lim, pudiera entender y dirigir el Valencia como se debe, pero como todo valencianista observo que el desprecio a nuestro club es cada vez mayor", comienza Salvo.

Luego prosigue con las "inaceptables declaraciones" realizadas en el 'Financial Times': "Reflejan su falta de humanidad, ignorancia y amor por su club. Solo una persona como usted podría llegar a expresar que el objetivo como dueño del Valencia fuera hacer 'networking'. Ahora entendemos más sobre su nefasta gestión".

"No ha entendido ni quiere entender cómo se construye un club de fútbol de la historia y de la grandeza del Valencia. No porque no se lo haya explicado nadie, sino porque su orgullo y prepotencia no le dejan ver lo más básico, que es el amor y el sentimiento inmaterial a una institución que está por encima de todos los que amamos y hemos custodiado, mejor o peor, durante más de 100 años", afirma Salvo.

El expresidente acusa a Lim de mentir: "No solo a mí y a los miembros de la Fundación, sino a todo el valencianismo. ¿Dónde está su palabra y su dignidad? Aquí recordamos todo a lo que se comprometió".

"¿Que los valencianos no gestionamos bien el club? Seguramente en algunas épocas no fue la mejor, pero sí fue infinitamente mejor que la suya. Sus resultados deportivos son de los peores de la historia, y el respeto a la afición y a sus valores no existe", dice Salvo.

Para terminar, le manda un mensaje: "Efectivamente, aquí le damos la razón. También los aficionados del Valencia nos preguntamos cómo un dueño tan 'pequeño' nos pueda generar un dolor de cabeza tan grande".