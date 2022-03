Muchas veces los futbolistas tratan de esconder su lado más humano. Pero no es el caso de Paul Pogba, que ha confesado sus momentos más difíciles como jugador del Manchester United. El centrocampista francés ha reconocido haber sufrido varios episodios de depresión, que empezaron tras varios problemas con José Mourinho cuando estaba sentado en el banquillo de los 'red devils' en el año 2018.

"A nivel personal, he tenido depresión en mi carrera, pero no hablo mucho de eso. Todo comenzó con Mourinho cuando era entrenador del Manchester. Te preguntas si tienes la culpa, porque nunca has vivido esos momentos en tu vida. A veces no sabemos lo que es. Simplemente nos dan ganas de aislarnos, estar solos y esas señales son innegables", indicó en una entrevista concedida al diario 'Le Figaro'.

Aunque el internacional con Francia aseguró por aquel entonces no tener claros los motivos por los que su relación con el entrenador portugués se torció: "Una vez tuve una gran relación con Mourinho, todo el mundo lo vio, y al día siguiente no sé lo que pasó. Eso es lo extraño que tuve con Mourinho y no lo puedo explicar porque ni yo lo sé".

A lo que Mourinho, sin tapujos como es habitual en él, respondió: "Me importa un bledo lo que diga Pogba". Además, el actual técnico de la Roma, llegó a tomar la decisión de retirar la vicecapitanía del Manchester United a Pogba. Su relación se rompió totalmente durante esa temporada.

Aunque en unas declaraciones a 'BeIN Sports', el portugués trató de dar naturalidad a la polémica: "Siempre intentamos encontrar soluciones a los problemas pero hay uno al que no le puedo encontrar solución: cuando el jugador está jugando, le gusta el entrenador, pero cuando no se le utiliza, no le gusta el entrenador. Es algo básico. La naturaleza es así y es algo que no se puede cambiar".

Por su parte, el mediocentro francés indicó que "todos los deportistas de élite pasan por estos momentos pero pocos hablan de ello. Inevitablemente, sentirás la depresión en tu cuerpo, en tu cabeza, y puede que tengas un mes, incluso un año, en el que no estés bien. Pero no tienes que decirlo".

"Ganamos mucho dinero y no nos quejamos la verdad, pero eso no impide que pasemos por momentos más difíciles que otros, como todo el mundo en la vida. ¿Por qué si ganas dinero siempre tienes que ser feliz? No es así la vida. Pero, en el fútbol, no pasa, sin embargo, no somos superhéroes, sino sólo seres humanos", reflexionó.

Pogba no ha querido mojarse con respecto a su futuro más cercano. Cero pistas ha dado el francés, no asegura su continuidad en el United pero tampoco confirma que haya decidido no renovar y marcharse del conjunto inglés este mismo verano. Varios clubes han sonado con fuerza para hacerse con sus servicios, como el París Saint-Germain o el Real Madrid.

El exjugador de la Juventus ha asegurado ser muy realista con su situación actual: "Conozco mi rol, siento que puedo jugar en mi posición. Sé cuál es mi rol, siento la confianza del entrenador y de los jugadores. Es normal sentir esta diferencia con el Manchester, porque es difícil ser regular cuando se cambia a menudo de posición, de sistema de juego o de pareja en el medio".

No obstante, ni la buena relación que mantiene con Ralf Rangnick le ayuda a resolver todas las dudas que tiene sobre su futuro al no encontrar claramente su lugar en el club inglés: "Nos llevamos muy bien con el entrenador, me ha dado un papel que conozco, pero en el Manchester United, ¿tengo realmente un rol? Hago la pregunta y no tengo la respuesta".

Tantas temporadas sin conquistar ningún título es algo que tampoco anima al campeón del mundo a decantarse por firmar la renovación: "Tengo que ser sincero, no estoy satisfecho con las últimas cinco temporadas, pero realmente no lo estoy. Este año ya está muerto, no volveremos a ganar nada. Quiero ganar trofeos, ya sea con el Manchester o con otro equipo".