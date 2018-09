El Athletic mide las ganas de reacción del Barcelona en el Camp Nou

El FC Barcelona recibe este sábado al Athletic Club en el Camp Nou, en partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga, con la necesidad compartida de ganar tras derrota, ante Leganés y Villarreal, y de acabar con una semana intensa de sentimientos contrariados.

La derrota en Butarque (2-1) dejó tocado al Barça y su técnico, Ernesto Valverde, reconoció que en la casa blaugrana toda derrota crea un pequeño terremoto. Y para salir de ese seísmo se verá obligado a ganar a su exequipo, un Athletic que también quiere resarcirse.Semana atípica con jornada en miércoles que está llevando al límite a unos equipos todavía empezando a olvidar la pretemporada. Y en ella el Barça no sólo ha perdido ante el que era colista Leganés, sino que previamente dejó escapar dos puntos de casa en el empate contra el Girona (2-2).No pasa por la mente de nadie en el equipo blaugrana dejar que del Camp Nou vuelen más puntos, pero el Athletic es un equipo incómodo de jugar, por mucho que Valverde conozca a la mayoría de sus ahora rivales. Y con Eduardo 'Toto' Berizzo al frente, más por la intensidad que pide a los suyos.El Barça sigue siendo líder, porque el Real Madrid también perdió ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, pero la sensación en Barcelona es que se ha perdonado, y que el juego no acompaña sino que brilla por su ausencia por mucho que Valverde no esté preocupado al respecto.Toda estas malas sensaciones acabarían con una victoria ante los 'leones', pero la duda ya está servida; ¿seguirá Valverde con las rotaciones hechas mientras se han escapado 5 puntos, o volverá al once inicial de gala? Lo que es seguro es que este último no podría ponerlo al completo.Sin Samuel Umtiti, lesionado, ni Malcom, descartado igual que Denis Suárez, Valverde deberá tocar la defensa. Un Gerard Piqué señalado en el segundo gol 'pepinero' podría descansar para coger aire, pero haría que Clement Lenglet, ya de vuelta tras su sanción, y Thomas Vermaelen se estrenaran como pareja en el eje de la defensa.También tiene dudas Berizzo, que recupera a su 'Rey León' Aritz Aduriz pero no como para hacerle jugar 90 minutos. Recién recuperado de su lesión, estará en el Camp Nou seguro. Unai Simón seguiría en la portería, pero Mikel Rico podría dar descanso a Beñat o a Susaeta si Williams jugara en banda.Cualquier cambio será para intentar ganar, o puntuar, en un Camp Nou en el que no marcan en LaLiga desde que Aduriz lo hiciera en 2014. No será fácil la empresa, pero los bilbaínos quieren olvidar el duro tropiezo contra el Villarreal en San Mamés (0-3), en un partido igualado hasta el minuto 65 y en el que tres 'torpedos' de los visitantes impidieron a los 'leones' sumar.Sólo en la primera jornada, ante el Leganés (2-1), ha podido el Athletic amarrar un triunfo que han tenido cerca en los empates contra SD Huesca (2-2), Real Madrid (1-1) y Real Betis (2-2), para sumar 6 puntos que les dejan más cerca del descenso que de la zona noble a la que aspiran. Ganar al líder, sin duda, les acercaría a esa meta y haría subir el grado del 'terremoto' blaugrana.