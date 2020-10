Diego Armando Maradona siempre está en el ojo del huracán, ya sea por unos motivos u otros. El técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata ha vuelto a ser noticia después de que dirigiese el amistoso de su equipo contra San Lorenzo portando una curiosa máscara que se asemejaba a un casco de astronauta.

El entrenador de 59 años apareció en el estadio Pedro Bidegain junto a su hijo Diego Fernando, llevando ambos la citada mascarilla puesta.

Inmediatamente, comenzaron a multiplicarse las bromas y memes hacia el del Lobo por su apariencia, llegando algunos usuarios a compañarle con Buzz Lightyear, personaje de la saga 'Toy Story'.

Tras el encuentro, Maradona quiso salir al paso de las burlas en su perfil en redes sociales. El campeón del Mundial en 1986 explicó que a máscara es una recomendación de Leopoldo Luque, su médico personal, dado que 'El Pelusa' es un paciente de riesgo.

"Hoy salí de mi casa con esta máscara que me recomendó el doc. Es la misma que usan algunos médicos. Lo hice por obligación y por respeto a todos los fallecidos por COVID y me encontré con algunas burlas de grandes, de chicos y de algunos periodistas. Esos periodistas que te critican cuando no te cuidás y cuando te cuidás también. Esos que se ríen de gente como yo, pero cuando dan la cifra de muertos se escandalizan. Sería bueno que entiendan que no se puede vender a toda costa, sin respeto por nada y nadie. Pónganse de acuerdo, muchachos", reza el mensaje del '10', que cargó duramente a sus detractores.