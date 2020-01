Quique Setién es una realidad. El exentrenador de equipos como el Real Betis o Las Palmas ha comenzado una nueva andadura a los mandos de uno de los mejores equipos del mundo, el FC Barcelona.

Tras la destitución de Ernesto Valverde, que ha emitido un comunicado dando las gracias al club y a la afición, Setién ha completado este martes su primera sesión de entrenamientos en la ciudad deportiva Joan Gamper. El club ha mostrado a través de sus redes sociales, las primeras imágenes del nuevo entrenador en las que muestra una gran sonrisa.

Una sesión en la que no estuvo Luis Suárez. El delantero Uruguayo ha subido a sus redes sociales un emotivo mensaje de despedida para Ernesto Valverde en el que le agradece todo el trabajo realizado por parte del entrenador vasco. "Me quedo con lo positivo que me enseñaste y con el gran ser humano que sos", comentaba el uruguayo.

Setién se sentará por primera vez en el Camp Nou el próximo domingo en el partido que enfrentará al Barça contra el Granada a las 21:00 horas.