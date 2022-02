Este domingo, a última hora de la noche, el Ajax hacía oficial el "despido inmediato" de Marc Overmars como Director de Fútbol por enviar "mensajes inapropiados" a compañeras del club.

El exjugador del Barça, entre otros, no tardó en pedir perdón una vez se hizo público el comunicado del conjunto 'ajacied': "Estoy avergonzado. No me di cuenta que había cruzado los límites".

Pues bien, horas después del anuncio, el diario neerlandés 'Het Parool' ha desvelado detalles de lo ocurrido: según el medio con sede en Ámsterdam, Overmars mandaba imágenes de genitales, "dickpicks" ('fotopolla') a sus compañeras.

La Federación de los Países Bajos no ha dudado en pronunciarse al respecto: "Como la asociación deportiva más grande de los Países Bajos somos conscientes de que, lamentablemente, las relaciones de poder también pueden desempeñar un papel negativo en el lugar de trabajo en el mundo del deporte. Queremos decirles a todas las víctimas de este tipo de comportamiento que denuncien siempre".

Testimonios de las mujeres

En declaraciones al medio holandés 'NRC', varias de las trabajadoras del club han confirmado que a Overmars se le conocía como el "primo cachondo".

"Como mujer en Ajax tienes que tener una doble capa de piel. Si no tienes eso, se vuelve en tu contra", señala una.

"Es una enorme relación de poder. Si no lo aceptas, te irás muy rápido", apunta otra, mientras que una tercera va más allá: "El sexismo está en la cultura del club".

"Su trato con las mujeres ha sido susurrado en varios departamentos dentro del club durante años. Su apodo era 'primo cachondo' entre algunos empleados. Tres mujeres dicen que él las obligó. Algunos estaban confundidos por su comportamiento, no tenían idea de cómo responder a los cumplidos sobre su apariencia o propuestas para tomar una copa", relata 'NRC'.

Otras mujeres se sintieron obligadas a responder sus mensajes de texto. Quería saber qué estaban haciendo, con quién estaban, qué vestían. Y pidió cumplidos. Cada vez más convincente. No dudó en enviar fotos de sus genitales", añade.

Réplicas en el Ajax

Según el diario 'De Telegraaf', el técnico Erik Ten Hag podría dejar su puesto en 'solidaridad' con Overmars, con quien mantenía muy buena relación.

A su vez, el medio neerlandés señala a Edwin Van der Saar por, presuntamente, poder haber escondido los hechos dada su relación con el exfutbolista, que podría enfrentarse a cargos penales de presentarse una denuncia por sus compañeras.