Peter Shilton fue el otro gran protagonista del gol de 'la Mano de Dios' de Maradona. Porque si Diego marcó, él lo recibió... y a pesar de todo el tiempo que ha pasado sigue acordándose mucho de dicha acción. En declaraciones a 'The Sun', el que fuera portero de la selección de Inglaterra en 1986 ha realizado una afirmación cuanto menos desacertada.

Todo por la camiseta del Pelusa, por la que se han pagado más de 8 millones en subasta. Según el arquero, esa elástica no estaba ni mucho menos entre sus objetos más deseados.

"No usaría esa camiseta ni para lavar los platos en mi casa", comentó el portero en el citado medio británico.

Y sigue: "no hubiese cambiado esa camiseta con Maradona ni por todo el té del mundo. Todo por lo que sucedió ese día. Por el calor y la intensad, esa camiseta se habría roto en mil pedazos".

Shilton, además, habla de que no sabían que un compañero suyo había intercambiado su camiseta con Maradona: "No sabía lo que estaba haciendo. no nos dijo que la tenía".

"Ahora mirará hacia atrás... y seguro que estará contento de que no nos hayamos enterado", prosigue el exportero inglés.

Para terminar, sentencia: "Vender la camiseta ha sido el mejor negocio que ha hecho un jugador. Es justicia por habernos estafado en ese Mundial..."