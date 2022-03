El Clásico fue el ejemplo claro de cuál es la segunda guardia del Real Madrid. Perdiendo 0-2 al descanso, Ancelotti dio entrada a Mariano, para después meter en el campo a Marco Asensio, Lucas Vázquez y Camavinga.

En el banquillo se quedaron hombres como Hazard, Jovic o Isco -Bale se autodescartó en los prolegómenos del partido-, dando cuenta de que o Ancelotti no cuenta con ellos (habrá un porqué) o que los futbolistas no quieren jugar.

En 'El Chiringuito', Guti se mostró muy contundente al respecto: "El Real Madrid no puede estar con 14 jugadores. El que no quiera jugar que no esté en el Madrid. Ancelotti tiene que decirle a esos jugadores que salgan a rueda de prensa y digan que no quieren jugar".

"¿Cómo puede ser esto? Soy Carlo, miro al banquillo y tengo a Hazard, Jovic, Bale, Isco... y no puedo sacar a ninguno. El primer cambio fue Mariano, ¿cómo puede ser esto? Que ha jugado lo justito este año. Algo está pasando aquí", añadió el canterano blanco.

"Puede ser ahora o dentro de quince días, pero el Madrid va a pegar un bajón. ¿Aún estamos dudando que tiene que fichar a Haaland? Tiene que fichar a Haaland, Mbappé y otros cuatro o cinco jugadores que quieran estar en el Real Madrid", zanjó Guti.