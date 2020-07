Siete años después de que José María del Nido dejara la presidencia del Sevilla FC, el abogado quiere regresar a Nervión para suplir a José Castro en el palco de la ciudad hispalense.

Así lo demuestra el vídeo, publicado por 'El Desamarque', en el que se puede escuchar con total claridad al exdirigente sevillista afirmar que su intención es regresar al palco del Sánchez-Pizjuán.

En un primer momento, Del Nido habla con un hombre al que le dice que tiene total libertad para incorporar consejeros a su equipo en el Sevilla.

"Yo, cuando entre otra vez, te voy a dar tu sitio, no porque tengas más acciones, sino porque te lo mereces. Tú me dices lo que quieres, oye, José María, yo quiero dos consejeros, tres consejeros, trescientos… Yo no te voy a discutir nunca porque cuando me pediste dos te di dos y cuando me pediste tres te di tres. Lo que tú quieras", señaló el expresidente en un chiringuito de playa.

Seguidamente, se escucha al Del Nido más confiado: "Lo que sí te digo es que el que va a gobernar el club soy yo. Eso lo tengo clarísimo. Ha llegado el momento otra vez y lo voy a repetir".

José María del Nido fue presidente sevillista entre 2002 y 2013. En declaraciones a 'Jugones', muchos aficionados del equipo creen que no es el momento del regreso del exmandatario, mientras que otros sí alaban su vuelta sin lugar a dudas.