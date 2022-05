Campeón de LaLiga y aspirante a la Champions League. Ese es el presente de Carlo Ancelotti en su segunda etapa con el Real Madrid. Su futuro, ya cuando deje de entrenar al club blanco, será la retirada. Así lo ha afirmado el propio entrenador italiano, confirmando que el Madrid será su último club... aunque no descarta tomar el mando de una selección.

Lo ha hecho en una entrevista con 'Prime Video', donde ha hablado de su futuro: "Me gustaría estar con mis nietos, irme de vacaciones con mi esposa. Hay tantas cosas que dejas de lado cuando eliges esta profesión...".

Viajar entra dentro de sus planes: "Nunca he ido a Australia; nunca he ido a Río de Janeiro. Me gustaría visitar a mi hermana más a menudo".

Porque con estas palabras hablaba abiertamente de su retirada, aunque sin fecha: "Después del Real Madrid, sí, probablemente me retire. Si el club me quiere aquí diez años, entrenaré diez años".

En esa entrevista también habló de la posibilidad de entrenar a una selección y desveló que cuenta con una oferta de cara al Mundial de 2026: "Sería interesante. Tengo una oferta sobre la mesa, pero ahora es prematuro. Para el Mundial de 2026... ¿por qué no? Podría ser".