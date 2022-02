Cristiano Ronaldo perdió a su padre, José Dinis Aveiro, cuando empezaba a triunfar en el mundo del fútbol con la camiseta del Manchester United. Tras la guerra de Angola, su padre sufrió un problema de adicción al alcohol y falleció en el año 2005 a causa de una insuficiencia hepática.

Por aquel entonces, Cristiano tenía 20 años, y reconoció que "apenas conocía" a su padre en una entrevista concedida al periodista y presentador de televisión británico Piers Morgan.

La noticia de la muerte del padre de Cristiano Ronaldo llegó a los oídos de Luiz Felipe Scolari, entrenador que hizo debutar al delantero con la Selección de Portugal, antes que al propio jugador, por lo que fue el encargado de comunicárselo.

"Fue muy duro y más en el momento en el que se creó una relación más allá de la de entrenador-jugador. Cuando nos llegó la noticia, antes de un partido contra Rusia, nadie sabía como decírselo y nadie quería hacerlo. Dije que yo me encargaría porque yo sabía lo que era perder a un padre. El mío había fallecido años antes", confesó Scolari a 'Daily Mirror'.

"Fue muy triste, pero nos conectó como amigos. Al día siguiente, Cristiano jugó un gran partido y volvió a Portugal. Él pidió jugar. 'No puedo hacer nada por mi padre hoy, así que jugaré mañana y me iré', nos dijo", añadió el técnico.

En el partido, correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Alemania, el astro portugués disputó los 90 minutos. No obstante, Scolari no cree que sea el mejor jugador que ha entrenado en su carrera profesional: "Es el que más dedicación tiene. Puede que no sea el que más talento. El talento no es lo primero en lo que piensas cuando piensas en Cristiano. Es la dedicación lo que le ha convertido en lo que es hoy en día".