Loco Gatti y Lobo Carrasco protagonizaron un intenso debate en 'El Chiringuito' acerca del VAR. Para el exportero argentino el VAR supone un retroceso para el fútbol. Mientras que el exdelantero del Barcelona considera que la tecnología ayuda a hacer justicia a este deporte.

"Esto es una vergüenza. Si tú jugaste al futbol y estas defendiendo el VAR es muy grave. Los jugadores de futbol no quieren jugar con el VAR", afirma el exguardameta. "El fútbol ha mejorado mucho. Hablo desde la experiencia de la transformación que ha tenido el fútbol", contesta el exdelantero azulgrana.

¿En qué va a mejorar el fútbol? El futbol retrocedió", dice Gatti, a lo que Lobo responde: "El futbol de hoy en día no tiene nada que ver con aquello (aludiendo a su pasado como futbolista). Aquello era salvaje, inhumano, salvar las piernas. Otra cosa es la calidad de los que movíamos el balón".

"Hoy el fútbol es de pelotudos, no hay chispa por Dios. El jugador de hoy no sabe dar una patada, no es vivo para dar una patada", contesta el argentino.