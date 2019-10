La falta de acuerdo para un acuerdo colectivo ha hecho que el fútbol femenino decida ir a huelga en la jornada 9 de la Liga Iberdrola, que se disputa los días 16 y 17 de noviembre.

Andrea Segura, exfutbolista profesional y periodista de Jugones, dio su punto de vista en 'El Chiringuito' sobr este problema.

"Las jugadoras son profesionales las 24 horas y no 20. No están siendo tratadas como se merecen. El fútbol femenino está avanzando mucho y si no les das para que se dediquen a esto no podrán seguir avanzando, que es lo que todo el mundo quiere", afirma.

Reconoce echar de menos el fútbol femenino, haciendo repaso a la familia de futbolistas con la que cuenta. "Ahora tengo la suerte de vivir el fútbol y el deporte de otra manera", asegura.