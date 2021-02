Zlatan Ibrahimovic concedió una entrevista a UEFA en la que habló de varios temas de actualidad. Uno de ellos fue el papel de muchos deportistas en la política. El sueco fue preguntado por la actitud en este sentido de LeBron James, uno de las figuras del deporte más reivindicativas. El exjugador de la MLS se pronuncio al respecto sin tapujos.

"Lo que hace es fenomenal, sin embargo, no me gusta cuando la gente con cualquier tipo de 'estatus' habla de política. Haces lo que se te da bien. Juego al fútbol porque soy el mejor jugando al fútbol. No hago política. Si fuera político, me dedicaría a la política. Este es el primer error que cometen las personas cuando se vuelven famosas y alcanzan cierto estatus. Para mí, es mejor mantenerse alejado de estos temas y hacer lo que se te da bien, de lo contrario te arriesgas a no causar una buena impresión", afirma el delantero del conjunto rossonero.

Ibra también fue preguntado por quién es, para él, el 'GOAT' de la historia del fútbol. El sueco no dudo en deshacerse en elogios hacia Ronaldo Nazario, futbolista al que considera "sin duda" el mejor.

"Siempre digo a todos los que juegan conmigo: 'Ronaldo es el juego del fútbol'. Para mí ese Ronaldo es el fútbol. La forma en que se movía, la forma en que hacía sus pases. Para mí es el mejor jugador de la historia, sin duda", dice Ibrahimovic.

El ariete sueco también tuvo tiempo de hablar del gran trabajo que está llevando a cabo Stefano Pioli durante esta temporada, llevando al equipo a competir el 'Scudetto' después de años de ver a un Milan muy lejos de su mejor nivel. A pesar de que perdió el 'Derby della Madonnina' contra el Inter (primer clasificado con 53 puntos), el conjunto rossonero todavía se mantiene en la pelea por el campeonato liguero en segunda posición con 49 puntos.

"Si estamos donde estamos ahora es gracias a él y al trabajo que ha hecho. Gracias a su forma de trabajar, a su mentalidad. Presiona mucho al equipo, le exige mucho, aunque sea un equipo joven. Está acostumbrado a trabajar bajo presión y ha estado en situaciones en las que ha tenido que luchar para mantenerse en la Serie A. Pioli llegó aquí y ha demostrado con su trabajo que es un gran entrenador. Ahora ya no se discute si es el mejor hombre para el trabajo", señala Ibra.