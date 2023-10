Dani Parejo ha dicho 'basta'. El jugador del Villarreal, de los que más experiencia tiene en el equipo amarillo, se ha cansado por los pitos de La Cerámica a la entidad de Castellón en la derrota de los de Pacheta ante la UD Las Palmas por 1-2.

Así se expresó el mediocentro tras el partido, y sin que hubiera pregunta alguna sobre el asunto, lo dejó claro con un contundente mensaje.

"Quería decir una cosa a título personal. He vivido muchas situaciones en las que me han silbado en mi propio campo. No tengo ningún problema. Soy quien soy, y mi carrera es la que es y no me voy a arrugar", cuenta.

"No le hacen bien al club"

Luego, su crítica: "Que sepan que no me hacen bien ni a mí ni al club. El que venga al estadio tiene que venir a animar, y si no quiere hacerlo que se lo recrimine al equipo al terminar el partido, pero no durante el mismo".

"Es muy perjudicial. Yo tengo personalidad, lo he vivido muchas veces y me da igual. Pero al final es peor para el equipo y para el club", sentencia.

A 3 puntos de los puestos de descenso

El Villarreal, ante Las Palmas, cayó por 1-2 y sigue hundido en la clasificación. Están a tan solo 3 puntos de los puestos de descenso.