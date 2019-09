Ante la falta de minutos prevista con el regreso de Zinedine Zidane al banquillo del Real Madrid, Dani Ceballos decidió embarcarse en una cesión de un año (sin opción a compra) con Unai Emery en el Arsenal. Tras más de un mes desde su llegada a Londres, el utrerano hace repaso en 'The Guardian' sobre lo vivido en las islas y las diferencias con respecto al club de Concha Espina.

El ex del Betis ha demostrado un gran nivel con la elástica 'gunner', hecho que no puedo demostrar con la blanca: "Hay que ser realistas y los dos buenos partidos que he jugado en el Arsenal nunca los tuve en el Real Madrid. No jugué mucho en el Madrid, pero es verdad que cuando jugué, no lo hice como yo puedo hacerlo. Esto tiene que ver con la confianza también, pero tengo que hacer autocrítica", asintió.

En relación a su adaptación, Ceballos afirma estar muy feliz: "Me encanta la ciudad, me encanta la Premier y me encanta el Arsenal. Apenas he notado diferencia entre el Madrid y el Arsenal. Los aficionados son muy apasionados y aman a los jugadores. Es muy fácil adaptarse al club porque te hacen sentir desde el primer día como si llevaras toda la vida. Todos han depositado mucha fe en mí", explicó el centrocampista.

Además, el utrerano no reniega de las responsabilidades que le otorgue Emery: "Me conoce bien y quiere que me muestre mi personalidad. Puedo jugar como '8' o como '10', pero siempre sintiendo la responsabilidad de liderar, queriendo la pelota en los momentos difíciles. No me escondo. Lo que de verdad diferencia a los buenos jugadores es cuando dicen 'aquí estoy' en los malos momentos, cuando el equipo te necesita", expresó el andaluz.