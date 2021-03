Al término de la vuelta de las semifinales de Copa del Rey, ya consumada la remontada del FC Barcelona frente al Sevilla FC, Ivan Rakitic se mostró furioso en la entrevista pospartido por las decisiones tomadas por el árbitro durante el encuentro.

Sevillista hasta la médula, pero con una parte de su corazón teñido de azulgrana, el centrocampista croata recordó antes del duelo su paso por 'Can Barça' en palabras a 'LaLiga TV'.

"Cuando llegué al Barcelona, el hambre que tenían esos jugadores era increíble. Tuve la suerte de pasar un año entrenando con Xavi, y otros tantos con Iniesta. Aprendí de ellos fuera y dentro del campo", explicó sobre sus inicios como blaugrana, en los que fue protagonista de la final de Champions frente a la Juventus anotando un golazo.

"A esa gente no se les regaló nada. Se ganaron todo su éxito. No es una coincidencia que lo hayan ganado todo. Cada jugador tenía un papel que desempeñar. Y cada uno hizo las cosas a su manera, pero siempre para ganar", añadió.

Paralelamente, recordó una curiosa anécdota con Leo Messi: "Estaba hablando con Messi y le dije 'Tú has ganado todo, has marcado muchísimos goles. Pero yo he ganado un trofeo que tú nunca tendrás, la Europa League". Bromas aparte, no duda al reconocer que "Messi es un fuera de serie".