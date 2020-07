Siestas en mitad de un partido crucial de LaLiga o jugar con unos prismáticos invisibles. Gareth Bale no se aburre en el banquillo del Real Madrid, donde ha pasado los últimos cinco partidos de la competición doméstica.

El galés no juega desde el pasado 24 de junio y, desde el regreso por el confinamiento, apenas ha sumado 100 minutos en dos encuentros: Eibar y Mallorca. Ni siquiera ha saltado a calentar en las últimas fechas. Olvidado por Zinedine Zidane.

Y Bale se lo toma con filosofía, haciendo bromas en los improvisados banquillos que se integran en las gradas de los campos. Unos gestos que no todos se toman bien. Es el caso de Dimitar Berbatov, exfutbolista del Tottenham.

"Cuando lo vi flipé. No me creía que estuviera ahí, poniéndose la máscara como si estuviera durmiendo. De ninguna manera puedo apoyar algo así. Muestra una falta de profesionalidad y respeto hacia al Real Madrid. Se ha pasado de la raya", comentó el búlgaro en un acto de 'Betfair'.

"Si yo fuera un hincha del Real Madrid y viera algo así, un jugador faltando así al respeto a mi club, estaría muy molesto. Creo que lo mejor es que se vaya. Que busque una cesión o un club lo compre. Lo que hizo parecía que fue una muestra de poder. Que estaba en plan 'Me importa un pimiento que juegue o no, haré lo que me dé la gana' y eso no me parece nada bien", afirmó.

Zidane prefiere no mirar. En la rueda de prensa de este miércoles fue preguntado por la situación de Bale... y no se lo tomó nada bien. "Madre mía, macho. Qué te voy a contestar. Nada" fue su reacción.

El francés ha dejado de contar definitivamente con el extremo, que ha pasado desapercibido en el tramo decisivo de la competición. Una Liga que el Real Madrid está a un paso de conquistar.