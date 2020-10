España cayó derrotada en Kiev por la mínima y las críticas no se han hecho esperar. En 'El Chiringuito' se vivió un tenso debate sobre la selección y Cristóbal Soria dejó un titular demoledor: "No me identifico con esta selección".

"Estoy de acuerdo que tenemos un problema de gol, que la camada de delanteros que tenemos ahora mismo... ni los Rodrigo ni Iago Aspas ni Morata ni Paco Alcácer ni Diego Costa... nadie da el nivel para llegar a los días grandes, cuando lleguen las competiciones de verdad, los cuartos y los octavos de final de eurocopas y de mundiales que evidentemente con esta selección nos mandan para casa a las primeras de cambio", explicó el tertuliano.

Y fue a más, se refirió a la novedad de esta concentración, Adama Traoré: "Que esta selección de Luis Enrique o de quien sea no sea capaz de ganarle a Ucrania. Me da igual que tengamos la mejor defensa de Europa o del mundo. Hay que ganarle a Ucrania. Es que llevamos 72 horas hablando de Adama Traoré como la estrella de la selección. ¿Y queréis que nos ilusionemos con esta selección?".

"A mí me ha gustado", le contestó Josep Pedrerol sobre el futbolista de los Wolves. "¿El qué te ha gustado? Ya hemos visto lo 'fuertecito' que está y los tres metros de explosión que tiene. ¿Y ahora qué? Cuando ya ha desbordado, cuando ha ganado la línea de meta, ¿qué hace?", reacción Soria.

Y sentenció recordando a los mejores jugadores de este equipo, que tocaron la gloria entre 2008 y 2012: "Yo no me identifico con esta selección. ¿Qué pensarán Xavi e Iniesta en su casa? ¿Qué pensará Vicente del Bosque al ver esta selección?".