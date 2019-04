"AL 99% ESTÁ FUERA DEL CLUB"

Edu Aguirre informó en El Chiringuito sobre el estado de Cristiano Ronaldo tras la exclusiva de Jugones sobre su posible marcha del Real Madrid. "Cristiano no se siente querido, cuando aceptas venderle por 100 millones le estás enseñando la puerta de salida". Además, el luso siente que no han sido sinceros con él.