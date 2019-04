Cristiano: "Pepe, Morata y James nos hacían más fuertes"

El delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo ha asegurado que viven "una mala racha" tras la derrota ante el Tottenham en Liga de Campeones (3-1), pero ha afirmado que a pesar de ello el vestuario está "confiado" en remontar la situación porque queda "mucho tiempo para mejorar".

"Es una mala racha, pero queremos cambiarla, y seguro que la vamos a cambiar. Es el principio, tenemos mucho tiempo para mejorar, y estoy convencido de que lo vamos a hacer", señaló tras el duelo. "Son malas rachas, no podemos estar siempre bien. Hay que admitir que no estamos como queríamos y estar tranquilos. No veo las cosas tan mal, no estamos jugando tan mal", añadió.

"Las cosas cambian"

En este sentido, el portugués afirmó que el vestuario está "confiado" en que va a remontar esta situación. "Sabemos que estamos en un mal momento, pero las cosas cambian", dijo. "Hay que ser positivo, lo que cuenta es el final, no el principio", continuó.

Además, el ariete blanco explicó que el resultado no refleja lo que se vivió en el campo. "Es un palo muy grande ir perdiendo 3-0. En mi opinión, no fue lo que pasó en el campo. El primer gol de ellos está en fuera de juego. En Girona, lo mismo, el segundo gol estaba en fuera de juego. Son cosas que no controlamos. Nuestra actitud de correr y luchar, como en Girona, no ha faltado hoy tampoco", subrayó.

El astro luso habló de su situación en el Real Madrid y confirmó que se encuentra a gusto en el equipo. "Estoy muy bien, tengo cuatro años más de contrato y a mí me basta", explicó.

"Pepe, Morata, James, nos hacían más fuertes, pero los de ahora son más jóvenes"

Además, CR7 reconoció que en el seno del equipo echan de menos a los lesionados Dani Carvajal y Gareth Bale y que les vendría bien la "experiencia" de Pepe, James Rodríguez y Álvaro Morata, quienes dejaron el club blanco en verano con rumbo a Besiktas, Bayern Múnich y Chelsea, respectivamente.

"Los jugadores que han llegado tienen mucho potencial. Pepe, Morata, James, nos hacían más fuertes, pero los de ahora son más jóvenes. Nos hacen falta también Carvajal y Bale. La plantilla junta es más fuerte; no es una plantilla peor, pero tiene menos experiencia y eso es muy importante. Sin embargo, no es una excusa: estoy contento y no pueden saltar las alarmas", señaló Cristiano.