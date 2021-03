Thibaut Courtois ha concedido, antes del derbi entre el Atlético y el Real Madrid, una entrevista en el diario 'HLN' de Bélgica. En sus palabras, ha criticado el trato que se le da en su país a pesar del nivel que ha demostrado en el club blanco en estas temporadas.

"Leo a los analistas decir que Lukaku merecía más el trofeo a Mejor Jugador de Bélgica en el extranjero... Después de haber sobrevivido a un tsunami en el Real Madrid", empieza.

Y es que Courtois no se siente bien tratado en Bélgica: "Cometí un error ante Dinamarca. De repente fue como si no hubiera hecho otra cosa en 2020. Y estuve lesionado, no pude ayudar a mi selección. Si me juzgan por eso es algo ridículo".

"Yo me merecía el premio a Mejor Belga en el Extranjero. Entiendo que se lo dieran a Lukaku, pero ni me nominaron a Deportista del Año. Es ridículo", dice.

Courtois va un paso más allá: "Me siento más querido en España, y fuera de España, que en Bélgica".

"En mis tres años en el Atleti me alababa toda Bélgica... pero ahora es como si todo se considerase normal", cuenta Courtois.

El arquero del Real Madrid, ex del Chelsea y también de un Atlético en el que estuvo tres temporadas cedidos, ganando una LaLiga, vuelve a medirse a los rojiblancos en el derbi madrileño.

Los de Simeone y los de Zidane están en las plazas más altas del torneo, y hay algo más que tres puntos en juego sobre el césped del Metropolitano.