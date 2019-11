El Celta de Vigo lanzó un mensaje en sus redes sociales en el que mostraban su compromiso contra la violencia de género. Antes del partido contra el Getafe, el equipo gallego mostró una pancarta con el mensaje: "Fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta: NON".

La gran mayoría de usuarios aplaudieron este mensaje y este compromiso del club, pero hubo alguna crítica que el club no tardó en responder.

Un usuario se mostró especialmente crítico con el Celta, escribiendo el siguiente mensaje: "Siempre he sido celtiña, pero que el Celta apoye el Apartheid hembrista me duele mucho. Sé que no rectificaréis, pero tenéis un aficionado seguidor menos. La violencia es humana, no de género".

Lejos de dejar ese comentario en el aire y sin respuesta, el Celta lanzó un corto mensaje, dos palabras que le bastaron para dejar clara su posición: "Hasta luegui".