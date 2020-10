Osama Vinladen es el futbolista de moda en Perú. El motivo, claro, es su nombre, muy similar al de Osama bin Laden, autor del atentado en las Torres Gemelas de 2001.

Pues el jugador ha realizado una confesión que ha vuelto a convertirle en tendencia en las redes sociales. En el programa 'Què T'hi Jugues' de 'Ser Catalunya' ha contado los otros nombres que hay en su familia.

"Mi hermano se llama Sadam Huseín y mi padre quería poner George Bush al tercer hijo, pero fue una niña", ha afirmado, en una confesión sorprendente.

"Cuando Osama Bin Laden tumba las Torres Gemelas estaba de moda el nombre y yo nazco el 7 de octubre de 2002. Estaba de moda el nombre. No hay más gente que se llame así. Es extraño, pero me parece normal para mí, ya he pasado por esta situación y me parece normal", ha señalado.

El jugador, además, asegura que pensó en cambiarse en nombre en varias ocasiones, pero que finalmente cambió de parecer: "Estoy tranquilo, en mi camiseta pone Osama".