La Comisión de Salud Pública ha decidido no pronunciarse sobre la vacunación de la expedición de la selección española para la Eurocopa 2021, que arranca este mismo viernes. Así lo ha confirmado el Ministerio de Sanidad a laSexta.

Según fuentes de las comunidades autónomas, no se trataba de uno de los asuntos incluidos en la orden del día, aunque finalmente se ha creado un debate en el que cada gobierno autonómico ha expresado su opinión sobre la polémica. Sin embargo, Sanidad sostiene que sí estaba planeada su discusión, pero las comunidades han optado por no pronunciarse.

La vacunación de la Selección queda así en el aire después de que estuviera previsto que la Comisión de Salud Pública diera el visto bueno a la inmunización de 'La Roja' este mismo martes para comenzar con la vacunación mañana.

Estaba planeado que los jugadores recibieran la vacuna de Janssen, la única monodosis hasta el momento, con el objetivo de acelerar la inmunización. No obstante, a pesar de ello, la inmunización no se haría efectiva hasta 14 días después de la inoculación de la dosis, por lo que la Selección no estaría inmunizada hasta, al menos, octavos de final.

Tras el positivo de Busquets y la incertidumbre en torno a más contagios, Luis Enrique se ha llevado a Las Rozas a Carlos Soler, Pablo Fornals, Brais Méndez, Rodrigo Moreno, Raúl Albiol y Kepa Arrizabalaga, que estarán a disposición del técnico asturiano en caso de ser necesario su desplazamiento a Sevilla el próximo domingo.