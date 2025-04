Comienza la revolución del Manchester City: Kevin De Bruyne anuncia que se va

"Viendo esto, ya os podéis imaginar de qué va esto": así arranca la carta de despedida que ha publicado Kevin De Bruyne en sus redes sociales para comunicar que abandonará el Manchester City al término de la presente temporada.

"Así que quiero decir directamente que estos son mis últimos meses como jugador del Manchester City", añade el centrocampista belga.

A sus 33 años, KDB cierra la etapa más gloriosa de su carrera: "Nada de esto es fácil de escribir, pero como jugadores de fútbol, todos sabemos que este día va a llegar".

"El fútbol me llevó a esta ciudad, a todos vosotros. Sin saber que esta etapa cambiaría mi vida. Esta ciudad, este club, esta gente... me lo han dado todo. Yo no tenía otra opción que dárselo todo de vuelta", reza el texto publicado por el jugador.

Tras 413 partidos y 106 goles (aumentará sus registros en los meses que restan de campaña), De Bruyne es la primera gran pieza que cae dentro de la revolución que experiemntará el conjunto de Pep Guardiola.

"Toda historia tiene un final, pero este ha sido el mejor capítulo", añade el jugador que llegó en 2015 procedente del Wolfsburgo a cambio de 60 millones de euros.

Su figura ya es leyenda del Etihad y su palmarés, un ejemplo para los más jóvenes: seis Premier League, una Champions, dos FA Cup (pueden ser tres), cinco Copas de la Liga, tres Supercopas de Inglaterra y un Mundial de Clubes.