Álvaro Morata no está pasando por su mejor momento físico. Andrea Pirlo desveló en rueda de prensa que el delantero de la Juve se desmayó tras el partido de Champions frente al Oporto. Y es que desde que le diagnosticaran una enfermedad crónica en su cuerpo, el español está viendo mermado su rendimiento.

Según informó 'Calciomercato.it', el ex del Atlético de Madrid contrajo citomegalovirus el pasado mes de diciembre, una enfermedad que produce cansancio, mareo y dolores de estómago como principales síntomas. A priori, no es un virus grave, pero es probable que haya podido ser el principal causante del bajo estado de forma del ariete español.

"Morata no estaba bien, lleva algunos días sin estar bien. Tuvo fiebre y no se recuperó bien. Entró en el momento de necesidad, pero al acabar el partido tuvo que tumbarse, tuvo unos mareos. Estuvo mal y estaba al límite", dijo el técnico de la 'Vecchia Signora' tras el choque de octavos de final en el estadio Do Dragao.

A pesar de su bajón físico, el excolchonero estará disponible, aunque no al 100%, para el partido de la Serie A contra el Crotone. Según apuntan medios italianos, podría tener algunos minutos ya que todavía no está preparado para ser titular.

El español tiene la vista puesta en el partido de vuelta de Liga de Campeones, competición en la que ha anotado seis goles. La Juve necesitará remontar el 2-1 en contra de la ida para pasar a cuartos.