Cinco jugadores del Madrid y tres del Barcelona en el once ideal de los premios The Best

LA ALINEACIÓN DE GALA DE LA FIFA

La FIFA dio a conocer el once ideal de los premios 'The Best', que está formado por cinco madridistas y tres culés. Este es el once: Buffon como portero, Alves, Ramos, Bonucci y Marcelo en defensa; Modric, Kroos e Iniesta en el medio; y Neymar, Messi y Cristiano en el ataque.