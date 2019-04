Cerezo dice que Saúl "no se va a ningún sitio" y opina que "Theo se ha equivocado de bando hasta ahora"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, cree que si Theo Hernández, canterano rojiblanco que parece que fichará por el Real Madrid, dice que ha sido del conjunto madridista desde pequeño "se ha equivocado de bando hasta ahora", mientras que sobre Saúl Ñíguez recalcó que "tiene un contrato de larga duración y no se va a ir a ningún sitio".

Presentación de la parada de metro

"No sabía que Theo era madridista desde pequeñito. Cada uno tiene en su vida sus ilusiones y sus metas. Theo con nosotros no ha jugado mucho, con nosotros ha sido un juvenil nuestro, un gran jugador y me imagino que si él dice que ha sido del Real Madrid pues yo creo que se ha equivocado de bando hasta ahora", aseguró este miércoles en la presentación oficial de la parada de metro 'Estadio Metropolitano'.

Cerezo anunció que el Estadio Wanda Metropolitano, aún en obras y con capacidad de hasta 69.000 espectadores, se inaugurará "en el tercer partido de Liga, que será la segunda semana de septiembre", lo que provocaría que el equipo colchonero podría jugar sus dos primeros partidos a domicilio de la nueva temporada.

Irónico sobre Diego Costa

Sobre Diego Costa, el presidente fue irónico una vez más. "Como el metro está al alcance de todo madrileño, si viene a Madrid lo usará", bromeó.

"El problema que tenemos es que no podemos fichar, si no estaríamos encantados de haber hecho un magnífico equipo, un gran equipo un poquito mejor del que tenemos que es buenísimo", afirmó ya en tono más serio.

También habló de Saúl Ñíguez, que este martes anotó tres goles frente a Italia para la Sub-21 dándole el pase a la final del Europeo de Polonia, apuntando "bien claro" que el centrocampista "tiene un contrato de larga duración con el Atlético de Madrid" y que no cree que tenga "ningún otro compromiso que no sea con el Atlético de Madrid".

"No se va a ir a ningún sitio. El que tiene, retiene", sentenció Cerezo mientras se mostraba sorprendido por el tatuaje con el escudo del Atlético de Madrid que lleva Saúl en el brazo.

Hablarán de Ibrahimovic "en enero"

El mandatario se refirió también a los rumores que sitúan al delantero del Zlatan Ibrahimovic en el club rojiblanco manifestó que hablarán del sueco "en enero". "A lo mejor hemos hablado con la familia", declaró sonriente.

"No sería una opción real para enero, nosotros estamos en otra línea. De momento estamos inaugurando nuestra estación de metro, que es una maravillosa estación, donde todos los aficionados atléticos podrán venir y salir más contentos de lo que entran", indicó.

Por último, ante la pregunta de qué delantero le gusta más entre Diego Costa, Zlatan Ibrahimovic o Alexandre Lacazette, Enrique Cerezo dejó claro que le gustan "los tres".