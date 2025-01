Cerezo, en 'El Cafelito' de Pedrerol: "¿Simeone? Yo he vivido la época de Jesús Gil en la que presentábamos siete entrenadores por año"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, ha sido el primer invitado del 2025 en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol. Ha repasado la actualidad de su club, líder de LaLiga con una racha de victorias nunca antes vista y ha insistido en que Diego Pablo Simeone, su entrenador, es "intocable".

"Simeone es intocable. ¿Por qué lo vamos a tocar? Está muy bien donde está. Está contento, feliz y vive bien aquí con su familia. Le queremos, le cuidamos. Y no tenemos problema con él", dice Cerezo.

Pedrerol le lanza una pregunta directa: "¿Es el único club en el que el entrenador decide cuándo se irá?". Y Cerezo lo tiene claro: el Cholo se irá cuando él decida.

"Se irá cuando él quiera. ¿Por qué no? Ya me gustaría a mí que en mi trabajo me dijeran te puedes ir cuando quieras, estaría feliz. La verdad es que está haciendo un trabajo fanstástico. Yo he vivido la época con Jesús Gil y yo he presentado a siete u ocho entrenadores en una temporada", expresa.