Antonio Cassano ha vuelto a dejar unas sorprendentes declaraciones en torno a la figura de Cristiano Ronaldo. Esta vez el exjugador italiano ha hablado, sin morderse la lengua, de la relación del crack portugués y José Mourinho en el Real Madrid.

El exfutbolista charló distendidamente sobre el crack portugués en el canal de Youtube de Christian Vieri, 'BoboTv'. Ambos compartieron sus opiniones acerca del futuro de Cristiano. Vieri llegó a afirmar que "Mourinho quiere para la Roma a Cristiano Ronaldo, que es el número 1". Una idea muy remota para Cassano, que llegó a desvelar que el trato entre 'The Special One' y el delantero luso no acabó bien en el Madrid.

"¿Ronaldo en la Roma? Es una tontería... Mourinho no tenía una buena relación con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, ¿cómo puedes pensar que ahora iría a Roma? Ahora no sé si tienen el mismo representante.. pero ¿cómo crees que podrá ir a Roma?", lanzó Cassano.