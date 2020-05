Carolina Arbeláez, jugadora del Deportivo Abanca, habló con EFE para mostrar su descontento con la diferencia de trato entre las Ligas masculina y femenina de fútbol a causa del coronavirus.

Y es que mientras que los chicos ya están entrenando, y piensan en reanudar la competición, en el caso de la Liga femenina no va a ser así y se ha suspendido por completo.

"Me parece un poco ilógico. La mayoría de mis compañeras pensará también lo mismo. Son decisiones algo machistas. Lo respeto, aunque no me parece correcto. ¿Qué diferencia hay?", se cuestiona.

Arbeláez, eso sí, dice que es una "bendición" estar jugando en España tras hacerlo en Colombia, su país natal: "Allí me han tocado cosas peores. Hay muchos incumplimientos de contrato, falta mucho apoyo del sector público y privado".

En su debut en Primera, en un equipo recién ascendido como el Deportivo, han concluido en cuarto puesto en la tabla: "Es increíble para un recién ascendido".