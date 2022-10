Carlo Ancelotti ha sido muy contundente en la rueda de prensa para hablar del penalti señalado contra el Real Madrid. La pena máxima, polémica pena máxima, tras manos de Asensio en el área de Thibaut Courtois supuso el gol de Stuani que, finalmente, dio el empate al Girona en el Santiago Bernabéu.

Para el italiano no solo no es que no haya penalti, sino que directamente "se lo han inventado".

"No hay penalti. No toca el balón con la mano. No sé quién lo ha visto, pero se lo han inventado", afirmó tajante el entrenador del Real Madrid.

E insiste: "Si la hubiera tocado con la mano izquierda... pero no. No toca el balón".

"Si el portero toca el balón se puede opinar"

En ese sentido, sí da más el beneficio de la duda al tanto anulado a Rodrygo por falta sobre Gazzaniga.

"Si el portero toca el balón con la mano entonces ahí ya se puede opinar", cuenta Ancelotti.

Pero pone el foco en la acción de Asensio: "El penalti, eso sí, me sorprende".

"No diré que no hemos ganado por el penalti, pero es algo que ha afectado. Esta claro", sentencia.