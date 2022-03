Gianluigi Buffon es incansable y se mantendrá sobre los terrenos de juego, al menos, hasta los 46 años de edad. Una de las mayores leyendas del fútbol mundial, que rechazó fichar por el FC Barcelona hasta en dos ocasiones, en el año 2001 y también este mismo verano de 2021, ha ampliado su contrato con el Parma hasta 2024.

"Los clubes hacen planes para porteros más jóvenes pensando en el futuro. Podría haberse quedado en la Juventus, el Barça también lo quería... pero él quería jugar. No quería ser suplente", reconoció su agente, Silvano Martina, en 'Radio Sportiva'.

Después de siete temporadas en el Parma, donde consiguió alzarse con una Copa de la UEFA y una Copa de Italia, tuvo la primera opción de llegar al conjunto culé en 2001, cuando parecía que Joan Gaspart lo tenía atado, pero prefirió la opción de continuar en su país natal para jugar en la Juventus. Allí pasó la mayor parte de su carrera profesional como futbolista, logrando ganar diez ligas de la Serie A y cinco Copas de Italia.

El guardameta se desplazó hasta Francia para vivir una corta experiencia en el PSG, donde tan solo disputó 25 encuentros. Después volvió a decir 'no' a una oferta del Barça este mismo verano de 2021 para regresar a la que fue su casa, el Parma, que milita en la Serie B del fútbol italiano.

No obstante, el agente ha confesado que Buffon no se ha arrepentido en ningún momento de no haber jugado en España: "No lo ha lamentado en todos estos años, porque ha jugado a lo grande en uno de los clubs más grandes y prestigiosos del mundo. Gigi no estaba ni en Italia cuando las negociaciones estaban a punto de cristalizar. Al final, sin embargo, se decantó por la Juve".

Aunque el portero italiano ya ha hablado en otras ocasiones de su posible fichaje por el club catalán: "Antes de fichar por la Juve pude ir al Barcelona, pero mi padre me recomendó que fichara por Juve. Le doy las gracias porque la Juventus me ha dado muchas satisfacciones, y el Barça de esa época no es el de ahora".

"Buffon lo tenía prácticamente hecho con el Barcelona, ya estaba fichado, pero al final la Juve le ofreció más y no te lo piensas dos veces para dar el ‘sí’ a los bianconeri", reconocía Silvano Martina por aquel entonces.

El palmarés del histórico portero también cuenta con varios logros conseguidos con la Selección de Italia: campeón del Mundial de 2006 y subcampeón de la Eurocopa de 2012. Además, es el jugador con más partidos disputados en la historia de la Serie A, un total de 657.