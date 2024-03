El FC Barcelona está en cuartos de final de la Copa de Europa cuatro años después. Superó al Nápoles, 3-1, con una auténtica exhibición de Pau Cubarsí, el central de 17 años. Lobo Carrasco alucinó en 'El Chiringuito' con su juego en un partido en el que fue elegido el MVP.

"El niño Pau Cubarsí me ha dejado dos pases que no puedo olvidar aunque me vaya a dormir. Porque desde Luis Pereira, Ronald Koeman, Beckenbauer o Gerard Piqué... yo llevaba tiempo sin ver algo que me dejase tan impresionado", dijo Carrasco.

Y pronostica un futuro grande para él: "Y el niño tiene 17 años. Va a ser grande en la selección española. Yo llevo tiempo sin ver tantaa categoría".

Un discurso que provocó el aplauso del plató de 'El Chiringuito'. Una noche mágica para el barcelonismo, que volverá a un sorteo de cuartos de final de la Champions League.