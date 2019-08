Una vez finalizado el sorteo de la fase de grupos de la Champions League, toca hacer recapitulación de las declaraciones de los protagonistas tras la gala celebrada en Mónaco.

Uno de los primeros futbolistas en comparecer ante los medios de comunicación ha sido Cristiano Ronaldo. El delantero portugués ha aprovechado para hacer repaso de los objetivos de la Juventus, la situación actual del club 'bianconero' y, como no, ha opinado acerca de su principal rival en el grupo 'D', el Atlético de Madrid.

"Es un partido más. El Atlético es un gran equipo, con el Real Madrid jugué mucho contra ellos.", explicó el luso, que añadió que tanto el Bayer Leverkusen como el Lokomotiv de Moscú, que completan el cuarto grupo,

Con respecto a si la Champions League es uno de los principales objetivos de la Juventus para esta temporada, Cristiano ha opinado lo siguiente: "Espero que ganemos la Champions League. Tenemos un buen equipo, nuevos jugadores y un gran entrenador. Es una competición que todos quieren ganar y es la más difícil de ganar".

"No hay favoritos, es muy relativo. No siempre el favorito gana. El año pasado se esperaba que ganara el Barça y le metieron cuatro goles en Anfield", concluyó el delantero portugués, que parece que no dejó títere con cabeza.

Te puede interesar:

Así vivimos el sorteo de la Champions League 2019-20

Virgil van Dijk, mejor jugador de Europa

Lucy Bronze, elegida Mejor Jugadora de Europa