Las imágenes de Cristiano Ronaldo tras el empate ante el Burnley en Old Trafford, marchándose al vestuario sin saludar a los aficionados presentes en el estadio, han dado mucho que hablar en Inglaterra. Paul Ince, exfutbolista del Manchester United, no se ha mordido la lengua y ha cargado duramente contra el astro portugués.

"Cristiano es egoísta y mal compañero", dijo el exinternacional inglés, que no entiende cómo un jugador de los 'red devils' puede tener esa actitud y comportamiento con sus aficionados en su propio estadio, independientemente del resultado final del encuentro disputado.

"La gente decía que sería genial para el club, los jugadores y los jóvenes. Pensamos que ese sería el caso, pero el ejemplo que está dando es malo", añadió Ince en una entrevista concedida al medio 'The Sun'.

El exfutbolista cree que Cristiano ya ha repetido este tipo de comportamientos como "correr por el túnel, no aplaudir a los fanáticos o enfurruñarse" en "varias ocasiones", algo que "no es buen ejemplo para dar".

Es cierto que el delantero portugués no atraviesa un buen momento, habiendo marcado su primer gol de todo el 2022 este martes en el partido ante el Brighton, después de encadenar seis encuentros consecutivos sin ver puerta, su peor racha desde el año 2009.

"Entiendo la frustración, pero tienes que sacar eso a puerta cerrada, no a la vista de los fanáticos y las cámaras", señaló Ince.

No obstante, cree que todo el mundo debería conocer a Cristiano después de tantos años al máximo nivel: "Es un jugador egoísta, Ronaldo se trata de Ronaldo. Si no está anotando, no estará contento".

"Lo vimos en la Juventus cuando, tras su marcha, Giorgio Chiellini dijo que podían volver a ser una familia. Debería ser sobre el Manchester United y el equipo, pero se ha vuelto todo sobre Ronaldo, y ahora estamos viendo toda la frustración", concluyó el inglés.