El Real Madrid y su empate contra el Celta dieron lugar a un gran debate en El Chiringuito. Para Juanma Rodríguez, es injusto que se señale a Bale y a Marcelo como responsables del pinchazo blanco.

"Para mí, centrar las críticas en Marcelo y Bale está injustificado. Es un deporte de equipo y ganan todos y pierden todos. En la foto de familia hay algunos que salen siempre como santos y otros que salen como el diablo", defiende el tertuliano.

Sin embargo, Alfredo Duro se mostró tan disgustado por el juego del Real Madrid que no dio importancia al posible penalti sobre Sergio Ramos en los instantes finales del partido.

"Tengo tal estado de cabreo con lo que el Real Madrid no me ha ofrecido que la jugada de Sergio Ramos me ha dejado frío", afirma Duro.